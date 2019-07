Welche Herzogin trifft den Nerv der Fans mit ihrem Casual-Look? Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37) unterstützten ihre sportlichen Männer Prinz William (37) und Prinz Harry (34) am Mittwoch am Rande des King Power Royal Charity Polo Day im englischen Wokingham. Zu diesem Anlass glänzten beide Frauen in legeren Outfits. Bei den Promiflash-Lesern konnte Kate mit ihrem rosafarbenen Sommerkleidchen von L.K. Bennett allerdings mehr punkten als Meghan mit ihrem kakifarbenen Maxikleid von Designerin Lisa Marie Fernandez. Mit ganzen 65 Prozent der Stimmen überzeugte Kate im Rahmen einer Umfrage deutlich mehr Leser von ihrem Style als ihre Schwägerin Meghan!



