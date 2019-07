Justin Bieber (25) hätte gerne eine Tochter! Seit seiner Hochzeit mit Hailey Bieber (22) im vergangenen September kursieren immer wieder Gerüchte, dass das Model angeblich schwanger sein könnte. So weit ist es zwar noch nicht, aber bei einem Besuch im Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, wurde der Musiker nun jedoch ganz sehnsüchtig. Ein Instagram-Foto von sich und seiner Frau kommentierte der 25-Jährige mit: “Ich liebe Dates mit dir, Baby. Eines Tages werde ich auf Vater-Tochter-Ausflüge gehen.” In dem Post betonte er außerdem, dass er erst einmal seine Zeit mit Hailey allein genießen wolle – der Nachwuchs wird wohl also noch etwas auf sich warten lassen.



