Bei Germany's next Topmodel machte Simone Kowalski nicht nur gute Zeiten durch. Sie fühlte sich vom Großteil ihrer Konkurrentinnen gemobbt. Inzwischen ist das Finale mehr als einen Monat her – konnte Simi die negativen Erfahrungen mittlerweile hinter sich lassen? "Ganz ehrlich, das wird mich ein Leben lang verfolgen, was passiert ist, weil es so ein tolles, großes Lebensereignis gewesen ist, leider natürlich auch mit vielen Hürden, aber ich habe jede Hürde bewältigt und da kann ich nur mehr als stolz auf mich sein", antwortete sie kürzlich im Promiflash-Interview.



