Mit "Queen of Drags" kommt eine Castingshow in Anlehnung an RuPaul's Drag Race ins deutsche Fernsehen – und zwar unter der Leitung von Heidi Klum (46). Weil die Modelmama selbst aber keine Dragqueen ist, hagelte es bereits Kritik. Promiflash hakte bei den deutschen Promis während der Berlin Fashion Week nach: Was halten sie von der Klum-Jury? Während Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) total begeistert war, äußerte sich Blogger Riccardo Simonetti etwas verhaltener.



