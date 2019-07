Herzogin Kate (37) hat in den vergangenen Monaten eine Wandlung vollzogen! Den Grund dafür sieht der Royal-Biograf Andrew Morton in Herzogin Meghan (37): "Es ist doch interessant: Sie ist besser zurechtgemacht, strahlt für die Kameras und ist auch eher bereit, sich öffentlich zu äußern. Jetzt, da Meghan zur royalen Familie gehört, muss sich Kate anstrengen. Sie kann sich nicht mehr bequem zurücklehnen", erklärte er in der ZDF-Doku Camilla, Kate und Meghan – Drei Herzoginnen für die Krone.



