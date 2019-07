Erst kürzlich wurde bekannt, dass R. Kelly (52) erneut festgenommen wurde. Der Grund: Er soll im Besitz von Kinderpornografie gewesen sein. Zusätzlich habe der Musiker die Ermittlungen der Justiz behindert. Nun wurden aus dem engsten Umfeld neue Informationen aufgedeckt und der Verdacht bestätigt: R. Kelly hat tatsächlich eine Vielzahl von Bändern besessen, auf denen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zu sehen sein sollen.

Dass sich der 52-Jährige nun in Untersuchungshaft befindet, hat er zum großen Teil seinem eigenen Bekanntenkreis zu verdanken. Wie TMZ berichtet, hätten seine ehemaligen Angestellten die Aufzeichnungen der Staatsanwaltschaft überreicht. Insgesamt handle es sich um 20 Videos, auf denen gleich mehrere Mädchen zu sehen seien, an denen sich R. Kelly sexuell vergehe. Diese Szenen seien genau das, was die Regierung gebraucht habe, um Anklage wegen Sexualverbrechen, einschließlich Kinderpornografie, zu erheben, erklärte der Anwalt einiger Betroffener.

Erste Indizien, dass an den Missbrauchsvorwürfen etwas dran sein könnte, gab es bereits im vergangenen Monat: Ein Ex-Mitarbeiter hatte ausgesagt, er habe besagte Tapes bei R. Kelly gesehen – jedoch sei er nicht zur Polizei gegangen, weil ihn der Sänger erpresst habe.

Getty Images R. Kelly im Juni 2019

Getty Images R. Kelly im März, 2019

Getty Images R. Kelly im Mai 2019 in Chicago

