Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (18) wollen ihr Glück mit der ganzen Welt teilen – und das ziemlich detailliert. In den vergangenen Tagen gewährten die Turteltauben ganz Deutschland Einblick in ihre Beziehung. Sie plauderten ganz offen über ihren Sex und offenbarten das ein oder andere pikante Detail. Der Wendler bereut das aber keine Sekunde, wie er gegenüber Promiflash klarstellte, im Gegenteil: Er findet es ganz normal, über das Thema zu sprechen.

"Es kommt einem ja fast so vor, als hätte Deutschland noch nie über Sex gesprochen. Teilweise denke ich, wo bin ich hier?", erklärte der Musiker im Promiflash-Interview beim B2 Schlagerhammer in Berlin. Außerdem hätten sie gar nicht so viel über ihr Intim-Leben gesagt. Die paar Einzelheiten, die sie preisgegeben hätten, seien einfach sehr ausgeschmückt worden. "Ich denke, dass ja jeder sein Privatleben zu Hause hat und weiß, wie wir es gemeint es haben", betonte der 47-Jährige.

Schon bald können die Zuschauer noch mehr über Michael und Laura erfahren, denn am 23. Juli geht Das Sommerhaus der Stars in eine neue Runde – und auch die Wahlamerikaner sind mit von der Partie. Allzu viel will der Schlagerstar natürlich noch nicht über die Dreharbeiten verraten, aber eines verspricht er schon jetzt: Laura und er geben den Zuschauern die Möglichkeit, noch mehr pikante Infos über sie zu erhaschen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Anzeige

Defrance Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller bei einem Event in Berlin

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de