Während ihrer gesamten Zeit bei Germany's next Topmodel geriet Simone Kowalski immer wieder in Streit-Situationen mit ihren Konkurrentinnen. Mit wenigen Ausnahmen hatte beinahe jede Kandidatin ein Problem mit der Staderin. Seit ihrem Sieg in der Show sieht das allerdings ganz anders aus, verriet Simi Promiflash kürzlich: "Ja, natürlich wollen jetzt alle mit mir befreundet sein, aber so läuft es nicht."



