Emily Hartridge (✝35) wurde nur 35 Jahre alt. Die YouTuberin war Berichten von The Sun zufolge am vergangenen Freitag in einen schweren Unfall verwickelt: Mit einem E-Scooter, den ihr Freund ihr erst kurz zuvor geschenkt hatte, soll sie unterwegs gewesen und mit einem Lastwagen kollidiert sein. Sie erlitt angeblich schwere Verletzungen und erlag diesen wenig später im Krankenhaus. Emilys Familie machte das Ableben des Netz-Stars auf Instagram öffentlich.



