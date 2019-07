André Dietz (44) ist selbst ein wenig fassungslos! Seit dreizehn Jahren steht der Schauspieler mittlerweile als Ingo Zadek bei Alles was zählt vor der Kamera. Sein Charakter in der Daily-Soap brachte den gebürtigen Koblenzer beruflich auf die Erfolgsspur. Doch auch privat war sein Engagement in der Serie ein echter Volltreffer: Seine AWZ-Rolle verhalf André damals zu seiner heutigen Ehefrau und Mutter seiner Kinder!

Im Dezember 2009 lernte der 44-Jährige seine Shari kennen – und dabei war sein Promi-Status sicherlich nicht von Nachteil. Im Interview mit RTL offenbarte der Blondschopf, dass er von Bewunderern zu einem Umtrunk eingeladen werde. Das ist für den vierfachen Vater aber ein No-Go. "Ich treffe mich jetzt bisher nicht mit Fans. Nur einen habe ich geheiratet", witzelte er und resümierte dann: "Und das möchte ich auch Ingo in die Schuhe schieben. Danke Ingo, für meine Frau und meine Familie."

Wer jetzt denkt, André bekäme täglich unzählige Angebote von heiratswilligen Frauen, liegt jedoch falsch. Tatsächlich soll seine Rolle eher Eindruck auf die Herren der Schöpfung machen: "Mindestens einmal die Woche kommt einer an und sagt: 'Boah, ich musste AWZ mit meiner Frau gucken. Ich bin so froh, dass du da mitspielst.'" Mit seiner Soap-Figur könnten sich eben besonders viele Männer identifizieren.

MG RTL D / Stefan Gregorowius André Dietz, deutscher Schauspieler

Anzeige

Instagram / andredietz Shari und André Dietz auf Kos, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images André Dietz bei der Show "It Takes 2", 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de