Dieser Auftritt hat absoluten Seltenheitswert! Auf der Europa-Premiere der Realverfilmung zu König der Löwen gehörte auch Action-Star Vin Diesel (51) am Sonntag zu den geladenen Gästen. Der US-Amerikaner schritt in London jedoch nicht wie sonst allein über den roten Teppich, sondern in Begleitung seiner Liebsten: Neben seiner Langzeitpartnerin Paloma Jiménez hatte er auch seine drei Kinder Hania, Vincent und Pauline im Schlepptau!

Während der 51-Jährige in einem klassischen schwarzen Smoking erschien, war das Model in ein cremefarbenes Minikleid mit langem Cape geschlüpft. Dazu kombinierte die Schönheit farblich passende High Heels und trug ihre dunklen Haare straff zurückgebunden. Ihre Kids hatten sich für das Event ebenfalls in Schale geschmissen: Vins Sohn trug genau wie sein Vater einen dunklen Anzug und seine beiden Töchter standen in einem schwarzen beziehungsweise einem weißen Abendkleidchen vor den Fotografen.

Schon bei der Weltpremiere in Los Angeles am vergangenen Dienstag schritten zahlreiche Celebritys mit ihren Familien über den roten Teppich: Nicht nur Nala-Sprecherin Beyoncé (37) erschien mit ihrer Tochter Blue Ivy Carter (7), auch Jamie Foxx (51) kam in Begleitung seiner Tochter Annalise Bishop.

Actionpress/ Doug Peters/Empics Vin Diesel, Schauspieler

Getty Images Vin Diesel und Paloma Jiménez bei der "König der Löwen"-Premiere in London

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé bei der "König der Löwen"-Weltpremiere

