Aurelio Savina (41) ist ein echtes Allround-Talent: Vor Kurzem machte der Entertainer und Reality-Star einen ersten Schritt in Richtung Musik-Karriere und brachte mit "Giulia" seine Debüt-Single auf den Markt. Sonst kennt man den Vollblut-Macho eher aus Formaten wie Die Bachelorette, Das Sommerhaus der Stars oder auch dem Dschungelcamp. Aktuell scheint er seinen Körper wieder auf ein neues Format vorzubereiten – sein Trainingsergebnis stellt er nun mit einem Nackt-Pic unter Beweis.

Via Instagram teilte der Fernseh-Darsteller ein Bild von sich, wie Gott ihn schuf, sein Gemächt lediglich von seiner Hand bedeckt. Der Bildbeitrag findet bei seiner Online-Gefolgschaft sehr viel Zuspruch, doch ein Blick in die Kommentare zeigt einen witzigen Seitenhieb von Promi-Mama Natascha Ochsenknecht (54). "Das passt alles in eine Hand?", fragte das Model ganz unbedarft. Das konnte Aurelio natürlich nicht auf sich sitzen lassen und konterte, dass seine Hand doch ziemlich groß sei.

Gegenüber Bild verriet der Bartträger, warum er überhaupt ein Nacktfoto in den sozialen Medien veröffentlicht hat. "Ich trainiere seit drei Monaten wieder für einen neuen TV-Job. Mehr darf ich nicht verraten. Ich wollte einfach mal meinen fitten Körper zeigen", so Aurelio. Um welches Format es sich dabei genau handelt, ist bis dato noch nicht bekannt. Möglich wären unter anderem Promi Big Brother oder Bachelor in Paradise, die beide noch dieses Jahr ausgestrahlt werden.

Actionpress/ Nitzsche, Christian Natascha Ochsenknecht bei den New Faces Awards 2019

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality TV-Star

AEDT/WENN.com Aurelio Savina im Cheshire Cat Club

