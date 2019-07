Was für ein harmonisches Papa-Sohn-Duo! Pietro Lombardis (27) größter Stolz ist sein Söhnchen Alessio (4). Die gemeinsame Zeit verbringen der Musiker und sein Knirps gerne mit innigem Kuscheln oder ausgiebigen Spieleinheiten. Doch am liebsten singen scheinen die beiden zusammen zu singen: In einem neuen Instagram-Clip des DSDS-Stars performen Pie und Alessio das Lied "Oh Happy Day" – und machen sich dabei eine süße Liebeserklärung!



