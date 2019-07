Steht bei Janni (28) und Peer Kusmagk (44) bald noch ein weiteres besonderes Ereignis an? Gerade erst wurden die Surferin und der Moderator zum zweiten Mal Eltern. Promiflash verriet Peer schon vor der Geburt, wie die gemeinsamen Pläne für die Zeit nach der Entbindung aussehen könnten: "Wenn man zwei Geburten hintereinander zulässt, dann will man halt, glaube ich, auch irgendwann zu seinem Körpergefühl als Profisportlerin finden und, ob wir das hier in Potsdam erreichen können, das sind halt so Fragen, über die wir uns gerade Gedanken machen."



