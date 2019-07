Seit Mai 2018 ist Bonnie Strange (33) Mutter einer kleinen Tochter: Goldie Venus (1). Mit dem Vater ihres Kindes Leebo Freeman (31) ist sie allerdings nicht mehr zusammen. Ende des vergangenen Jahres machte sie ihre Liebe zu dem Musiker Boris Alexander Stein offiziell. Im Promiflash-Interview schwärmte die 33-Jährige nun von den Vater-Qualitäten ihres Schatzes: "Am Anfang war er auch viel besser als ich. Ich hatte ein bisschen Angst, aber er ist so: 'Wir machen das, wir nehmen sie mit. Nein, sie muss jetzt ins Bett.' Und ich: 'Oh nein, wenn sie weint, dann soll sie nicht.' Und er macht das sehr, sehr gut."



