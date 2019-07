Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (27) ist nach ihrer Trennung von Musiker Henning Merten Anfang des Jahres endlich wieder verliebt. Ihr Neuer arbeitet als Synchronsprecher und macht sie sehr glücklich. Doch wie finden ihre Töchter Miley und Juna den Familienzuwachs? "Inzwischen wissen sie, dass er öfter kommt und dass ich ihn gern habe. Die Kinder sehen auch, wenn wir uns küssen. Eigentlich gibt's da kein Problem. Juna will zum Beispiel immer mitkuscheln. Meine Kinder spielen ganz viel mit ihm und kuscheln ganz viel mit ihm", so die zweifache Mama im Promiflash-Interview.



