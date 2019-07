Na, hallöchen! Aurelio Savina (41) war bei Die Bachelorette, im Dschungelcamp und ist seit Neuestem auch unter die Musiker gegangen. Nun steht ein neues TV-Projekt an, das der Reality-Darsteller noch nicht näher erläutern will. Was aber schon sicher ist: Aurelio hat sich dafür in Top-Form gebracht. Das zeigte er nun mit seinem neuesten Instagram-Posting, auf dem er sich splitterfasernackt präsentiert. Und dieser Schnappschuss zieht doch glatt die Aufmerksamkeit von Promi-Dame Natascha Ochsenknecht (54) auf sich...



