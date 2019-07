Intime Beichte vor laufenden Kameras! In den vergangenen Wochen hatte Amanda Holden (48) mit zwei sehr privaten Geständnissen für Schlagzeilen gesorgt. Die Britain's Got Talent-Jurorin sprach über ihre Totgeburt. Außerdem erzählte sie, bei der Geburt ihrer ersten Tochter Alexa im Jahr 2006 komplett geschminkt gewesen zu sein. Bei ihrem aktuellen Smalltalk wurde es jetzt ein wenig schlüpfrig: Amanda offenbarte, wann sie ihr erstes Mal hatte!

In der Show "Shopping With Keith Lemon" des Senders ITV wurde die Britin direkt auf ihre ersten sexuellen Erfahrungen angesprochen. Statt der Frage auszuweichen, soll Amanda das Ganze allerdings nicht unkommentiert gelassen haben. "Ich war 16. Ich erinnere mich daran, wie ich ins Crown Inn gegangen bin und es all meinen Freunden erzählt habe, dass ich die Letzte war", erklärte die heute 48-Jährige. Nach ihrem ersten Bett-Abenteuer scheint ihr dann aber die Lust vergangen zu sein: Sie habe danach sehr lange darauf verzichtet. "Ich wollte es einfach nur weghaben", so Amanda.

Die ersten Sex-Erfahrungen liegen mittlerweile einige Jahre zurück. Amanda ist inzwischen zweifache Mutter und seit 20 Jahren in festen Händen. Ihr Mann Chris Hughes soll allerdings nicht gerade der romantischste Partner sein. "In Sachen Romantik ist er schlecht, aber er ist für die soliden Dinge da – wie mein Auto sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass ich mich entspanne", verriet Amanda gegenüber dem Hello!-Magazine.

Getty Images Amanda Holden im Januar 2019

Getty Images Amanda Holden bei der Global Gift Gala 2018

Getty Images Amanda Holden bei den BAFTAs 2018

