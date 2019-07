Lauras (18) Umzug war eine Herzensentscheidung! Die 18-Jährige ist seit Anfang des Jahres offiziell mit Michael Wendler (47) liiert. Für den Schlagerstar hat die ehemalige Kassiererin mittlerweile ihre Heimat Deutschland hinter sich gelassen und ist zum Wendler in die USA gezogen. Ein großer Schritt – der Laura aber total einfach gefallen sei, wie sie Promiflash verraten hat: "Ja, ich liebe diesen Mann. Ich will bei ihm sein und er ist in Amerika, also bin ich auch da."



