Zwischen Anne Wünsche (27) und ihrem Ex Henning Merten herrscht aktuell ein regelrechter Rosenkrieg. Obwohl die Trennung schon Monate zurückliegt, ist das Konfliktpotenzial enorm. Promiflash wollte nun wissen, was die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin von Denise Kappès (29) hält, der neuen Frau an der Seite ihres Verflossenen. "Ich habe ja mit Denise nicht so viel Kontakt, das heißt, ich weiß nicht, wie sie wirklich ist privat. Aber sie macht jetzt keinen schlechten oder superstrengen Eindruck. Meine Kinder hätten schon beim ersten Mal was gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt", schilderte Anne die Situation im Interview. Scheint, als gäbe es zumindest zwischen den Frauen kein böses Blut.

