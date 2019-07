Das Rätselraten um das knuffige Monster bei The Masked Singer nimmt einfach kein Ende. Während man zunächst munkelte, dass Evelyn Burdecki (30) in dem Kostüm stecken könnte, wird nun Susianna Kentikian (31) als pinkes Plüschtier gehandelt. Und so abwegig ist die Idee gar nicht, denn schon im Dezember verriet die Boxweltmeisterin, sich vorstellen zu können, irgendwann als Sängerin zu arbeiten: "Zu meiner Gesangskarriere sage ich nichts. Ich bin so ein vielseitiger Mensch und ich mach einfach Dinge, die mir Spaß machen und Musik gehört dazu." Die hohe Stimme klingt tatsächlich schon mal ganz nach dem flauschigen Publikumsliebling. Außerdem treffen auch andere Hinweise zu...



