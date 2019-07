Ella Endlich (35) gibt ihr großes Gesangs-Comeback! Für Let's Dance stand die Musikerin in den vergangenen drei Monaten täglich im Tanzstudio – und ergatterte in der Show den zweiten Platz! Nachdem sie aufgrund ihrer Teilnahme an dem Tanzformat eine Zeit lang keine Konzerte gegeben hatte, begeisterte die Sängerin ihre Fans am vergangenen Samstag endlich wieder mit ihrer Stimme: Ella trat beim radio B2 Schlagerhammer auf! Promiflash berichtete die 35-Jährige vorab, wie aufgeregt sie war: "Da musste ich mich erst mal wieder reinfinden."



