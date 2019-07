Was für eine Web-Sensation! 2013 drehten Bibi Claßen (26) und Timo aka LionT (26) das letzte gemeinsame Video zu zweit – nach mittlerweile sechs Jahren sitzen die Netz-Freunde nun endlich wieder zusammen vor der Kamera! In einem ehrlichen Realtalk-Clip auf YouTube unterhalten sich die beiden über Timos schwere Vergangenheit, die von Selbstzweifeln, öffentlichen Morddrohungen und psychischen Problemen geprägt war. Trotz der schweren Thematik kommt das Freundschafts-Comeback bei den Netz-Followern richtig gut an!



