Auf Instagram veröffentlichte Bastian Yotta (42) jetzt ein Foto von sich, auf dem der Unternehmer aussieht wie 70! Dabei handelt es sich um die sogenannte "Old Face Challenge", bei der der Muskelprotz mit seinem Schnappschuss mitmacht. Damit befindet er sich in bester Gesellschaft, denn auch Promis wie Johannes Haller (31) oder Jay Khan (37) haben den Netz-Trend bereits für sich entdeckt und die lustigen Ergebnisse in den sozialen Medien geteilt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de