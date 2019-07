Endlich haben sich Sarafina Wollny (24) und Peter Heck (26) getraut! Seit 2012 sind die beiden TV-Bekanntheiten verlobt – vor wenigen Tagen gaben sie sich dann endlich das Jawort! Auf den ersten Bildern des Brautpaares können die Fans nun Sarafinas einmaliges Kleid bestaunen – sie setzte auf ein ausgestelltes Prinzessinnen-Dress mit Spitze. Und dieses haute ihren Angetrauten regelrecht um, wie er Promiflash jetzt verriet: "Als Sarafina in die Kirche kam und ich sie zum ersten Mal in dem Kleid gesehen habe. Sie sah einfach hammer aus." "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II.



