Damit hat Gerda Lewis (26) wohl nicht gerechnet! Am Mittwochabend erlebt die amtierende Bachelorette in der Sendung eine Überraschung: Einen ihrer Kandidaten kennt sie bereits. Sebastian Mansla hatte vor etwa einem Jahr etwas mit ihrer besten Freundin Doreen Petrova. Im Interview mit Promiflash plaudert die besagte BFF jetzt über die skurrile Situation und gibt sich betont locker: "Ich fänd' es auch gar nicht schlimm, wenn zwischen den beiden was wäre, da das mit ihm eh schon ganz lange vorbei ist." Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.



