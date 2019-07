Anne Wünsche (27) lässt sich nicht verbiegen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So sprach sie kürzlich auch ganz offen über ihren Seitensprung, den sie vor der Trennung von Henning Merten hatte. Doch mit ihrer offenen und ehrlichen Art stößt die Zweifach-Mama nicht immer auf Zuspruch. Mit einer eindeutigen Foto-Botschaft zeigte die Schauspielerin nun: Die Hater sind ihr sowas von egal!

In einem aktuellen Instagram-Bildbeitrag zeigt Anne jetzt ihren Po, posiert dabei mit erhobenen Mittelfingern und trägt offenbar kein Oberteil. "Lasst die Hater lästern", lautet die dazugehörige Bildunterschrift. Tatsächlich musste die Berlinerin in den vergangenen Wochen viel Kritik über sich ergehen lassen. So zog nach ihrem Untreue-Geständnis ein regelrechter Shitstorm über die Promi-Mama her. Dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt und sie die Netz-Beschwerden nicht interessieren, macht Anne mit diesem Post einmal mehr klar.

Um den Hatern auf ihrem Social-Media-Kanal künftig keinen Raum mehr zu bieten, ging die 27-Jährige jetzt sogar noch einen Schritt weiter: Sie deaktivierte die Kommentar-Funktion. So bleiben ihre Posts vorerst frei von Online-Häme.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / anne_wuensche TV-Star Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Miley

