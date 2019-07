Auf der Kinoleinwand ist Dwayne "The Rock" Johnson (47) nicht unbedingt das, was man als androgyn bezeichnen würde: Der ehemalige Wrestler ist einer der größten Actionstars der Welt, in seinen Filmen geht es knallhart und vor allem mit jeder Menge Testosteron zur Sache. Zu Hause den harten Kerl raushängen lassen ist bei dem Schauspieler allerdings eher Fehlanzeige: Denn das Muskelpaket ist in den eigenen vier Wänden der Hahn im Korb!

The Rock lebt mit seiner Partnerin Lauren und den drei Töchtern Jasmine, Tiana und Simone zusammen und findet es toll, der einzige Mann zu sein: "Ich habe ein Haus voller starker, krasser Frauen. Es ist beängstigend, aber es ist toll", schwärmt er gegenüber dem Magazin Extra. "Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Mein Vater war hart. Er hat mich in den Arsch getreten, also gab's da viel Testosteron, als ich groß wurde, jetzt ist da diese Balance, diese Östrogen-Energie", erklärt er weiter. Dies gäbe ihm die Gelegenheit, als Vater etwas zu lernen und "einen Standard zu setzen, wie sich ein Mann in seinem Leben verhalten soll".

Auf der Leinwand darf The Rock seine Männlichkeit aber bald wieder so richtig rauslassen. Er wird im kommenden Action-Streifen "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" zu sehen sein. An seiner Seite: Sein Freund Jason Statham (51), mit dem er schon in einigen Fast & Furious-Streifen gemeinsam spielte.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne Johnson mit seinen Töchtern Jasmine und Tiana Gia

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Jason Statham und Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspielkollegen

