Was für ein aufregendes Wochenende für Sarah Harrison (28)! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin wurde mitten in der Nacht von ihren Freundinnen aus dem Bett geschmissen und zu ihrem Junggesellinnenabschied entführt. Für die Girls-Clique ging es nach Rhodos, wo zahlreiche Überraschungen auf die zukünftige Braut warteten. Eigentlich kein Wunder, dass bei der YouTuberin in den vergangenen Tagen kein Auge trocken blieb. Wie gut, dass sie das Spektakel mit ihrer Kamera festgehalten hat...



