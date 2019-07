Coole Einblicke in die Dreharbeiten zur neuen Stranger Things-Staffel! Seit dem 4. Juli läuft die dritte Season der Mystery-Serie auf Netflix und hat seitdem schon über 18 Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen. Auf ihren Instagram-Accounts zeigen die Stars der Serie Millie Bobby Brown (15), Finn Wolfhard (16), Caleb McLaughlin (17) und Co. ihren Fans jetzt auch Fotos und Clips, die während der Dreharbeiten entstanden. Ob Millies Pausensnack mit Dacre Montgomery (24), ein witziger Regenjacken-Tanz mit Sadie Sink (17) oder ein fast schon gefährlicher, aber dennoch gespielter Kinnhaken – die "Stranger Things"-Kids haben Spaß am Set! Erneut wird deutlich, dass sich die Teens auch abseits der Kamera blendend verstehen.



