Der Schock sitzt noch immer tief. Am Sonntag starb YouTuberin Emily Hartridge (✝35) bei einem tragischen Verkehrsunfall: Als sie in London mit ihrem E-Scooter unterwegs war, wurde sie von einem LKW erfasst. Nun spricht ihr Freund Jacob Hazell in einem Instagram-Video erstmals über den Tod seiner Herzdame – und bedankt sich mit Tränen in den Augen für die zahlreichen Beleidsbekundungen: "Ich wollte die Leute wissen lassen, dass es mir gut geht. Ich liebe euch und ich liebe Emily und ich weiß eure Unterstützung wirklich zu schätzen. Danke."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de