Heiße Diskussion um das Monster der beliebten Gesangs-Show The Masked Singer! Einige Zuschauer vermuten Profiboxerin Susianna Kentikian (31) unter dem Kuschel-Kostüm, andere sind sich sicher – es ist Ex-Monrose-Mitglied Bahar (30). Wie Promiflash nun entlarvt hat, kann es letztere nicht sein. Die Sängerin gibt am Donnerstagabend ein Straßenkonzert für einen guten Zweck in Berlin. Zur gleichen Zeit wird in Köln die Musik-Show gedreht. Somit fällt Bahar als mögliche Teilnehmerin aus.



