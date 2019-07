Na, mit wem planscht Sylvie Meis (41) denn hier im Meer? Die Moderatorin verbringt aktuell ein paar entspannte Tage in St.-Tropez – und das ganz offensichtlich nicht alleine. Paparazzi erwischten die Blondine mit einem neuen Mann an ihrer Seite – in eindeutigen Knutsch-Posen. Bei dem Glücklichen soll es sich um den Künstler Niclas Castello handeln. Beweist die Turtel-Offensive etwa, dass Sylvie nach der Trennung von Bart Willemsen wieder frisch verliebt ist?



