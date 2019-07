Langsam, aber sicher findet Daniela Katzenberger (32) zurück ins Netz! Der Tod von Costa Cordalis (✝75) hat auch die Kultblondine schwer getroffen – Dani hing sehr an ihrem Schwiegervater. Kein Wunder also, dass sie sich zunächst komplett zurückgezogen hat. Erst jetzt, rund zwei Wochen später, meldet sie sich wieder bei ihren Fans. Nun erneut ein Zeichen der 32-Jährigen in ihrer Instagram-Story: Neben einer Collage und einem älteren Schnappschuss zeigt sich die Katze zusammen mit ihrem Mann Lucas (51) in einem Café – mit einem Lächeln auf den Lippen. Außerdem durfte sich ihre Community über einen neuen Post freuen, den sie mit einem Herz-Emoji verziert hatte.



