Was für eine wundervolle Hochzeit von Peter (26) und Sarafina Wollny (24)! Die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (54) hat ihrem Langzeitpartner am vergangenen Samstag das Jawort gegeben. Jetzt kamen die ersten spannenden Details zu der Trauung ans Licht: So geleitete beispielsweise Stiefpapa Harald Elsenbast (59) seine Ziehtochter zum Altar – und der Familienname des Bräutigams ist nun ein anderer. Peter ist nun ganz offiziell ein Teil der beliebten Großfamilie.



