Sarafina Wollny (24) und Peter Heck sind Mann und Frau! Das Reality-TV-Paar hat sich vor sieben Jahren verlobt – und wagte nun endlich den großen Schritt. Am vergangenen Wochenende gaben sich die Turteltauben das Jawort. Von der Zeremonie bleibt dem Bräutigam ein ganz besonderer Moment im Gedächtnis: "Als Sarafina in die Kirche kam und ich sie zum ersten Mal in dem Kleid gesehen habe. Sie sah einfach Hammer aus", schwärmt der 26-Jährige im Interview mit Promiflash. "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL II



