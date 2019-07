Wer steckt nun hinter der schwarzen Raubkatzen-Maske? Seit einigen Wochen begeistert die neue Show The Masked Singer die deutschen TV-Zuschauer. In teils ulkigen, aber immer aufwendigen Kostümen treten zahlreiche nationale und internationale Promis in einem Gesangswettbewerb gegeneinander an, während ein Rateteam ihre Identität klären muss. Mit dabei ist auch ein Panther – doch wer verbirgt sich unter dem schwarzen Latex-Anzug?

Vergangene Woche waren sich die Juroren um Ruth Moschner (43) und Collien Ulmen-Fernandes (37) ganz sicher: Unter dem hautengen Kostüm muss Schlagerstar Stefanie Hertel (39) stecken! Aber auch Komikerin Carolin Kebekus (39) und ihre Kollegin Martina Hill (45) standen schon zur Wahl. Am Donnerstagabend stellte Collien jedoch noch eine weitere Theorie zur Debatte: Anhand der Statur wollte die Moderatorin keine Geringere als Sarah Engels hinter der Maskerade erkannt haben!

Wer sich wohl tatsächlich in die schwarze Klamotte gehüllt hat? In spätestens zwei Wochen werden es die Zuschauer erfahren – denn am 1. August endet "The Masked Singer" mit einem großen Finale. Im Rennen um den Sieg befinden sich neben dem Panther momentan noch der Kudu, der Grashüpfer, das Monster, der Engel und der Astronaut.

Getty Images Schlagersängerin Stefanie Hertel beim Deutschen Comedypreis 2018

Anzeige

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Anzeige

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de