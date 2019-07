Was steckt hinter Herzogin Meghans (37) neuem Look? Im Mai erblickte der royale Spross Archie Harrison das Licht der Welt und stellt seither das Leben von Prinz Harry (34) und dessen Gattin gehörig auf den Kopf. Bei Meghan bewirkte die Geburt offenbar sogar eine kleine Style-Weiterentwicklung: Seit Neuestem zeigt sich die ehemalige Schauspielerin nur zu gerne mit Zopf, Dutt und Co. – Hauptsache hochgesteckte Haarpracht! Doch wie kam es zum neuen Lieblings-Look? Haarstylist James Johnson äußerte gegenüber Daily Mail seine schlüssige Theorie!



