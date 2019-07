Beyoncé (37) begeistert auf allen Ebenen! In der Neuverfilmung von Der König der Löwen hat sie nicht nur als Synchronsprecherin mitgewirkt und der weiblichen Hauptfigur Nala ihre Stimme verliehen – darüber hinaus hat sie den Titelsong "Spirit" beigesteuert. In dem Video zu dem Song beweist die Sängerin einmal mehr, dass sie auch in Sachen Mode die Nase vorn hat: Beyoncé schlüpfte für den Clip in neun verschiedene Outfits – und davon ist eins atemberaubender als das andere!



