Heute ist es endlich so weit: Die beliebte Netflix-Reality-Show Queer Eye geht in die vierte Runde. Mit dabei sind wieder die fünf Quotenbringer Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Antoni Porowski, Tan France und Karamo Brown. Die ersten Sequenzen des Trailers versprechen bereits eine hoch emotionale Season. In einer Folge besuchen die Fab Five sogar Jonathans ehemalige Schule, um seiner Musiklehrerin von einst zu helfen. Lustige Throwback-Geschichten sind also vorprogrammiert.



