Am vergangenen Donnerstag stand für Yoko Kusmagk etwas ganz Besonderes an. In seiner Instagram-Story verriet ihr Papa Peer (44): "Ein toller Tag, um Großes zu vollbringen, denn es ist ein wichtiger Tag für unsere kleine Tochter, die bekommt nämlich heute ihre Geburtsurkunde." Das gute Stück hielt der Moderator wenig später dann auch in die Kamera und verkündete: Yoko sei jetzt offiziell Bürgerin der Bundesrepublik.



