Anfang Juli verstarb Schlager-Ikone Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren und hinterließ damit eine riesige Lücke in der Musikbranche. Das bemerkte beim radio B2 Schlagerhammer in Berlin auch Moderatorin Inka Bause (50). Beim Gedanken an den "Anita"-Interpreten geriet die Blondine im Promiflash-Interview ins Schwärmen: "Er war ja ein Traum, ein Bild von einem Mann, also viele, viele Jahre lang und vor allem nicht nur ein toller Mann, sondern ein Charakter und ein herzensguter Mensch."



