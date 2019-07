Ihre Fans können endlich aufatmen! In den vergangenen Monaten hielten sich Matthias Schweighöfer (38) und Ruby O. Fee (23) mit Einblicken in ihr Privatleben ganz schön zurück. Viele Follower fragten sich schon, ob die beiden Schauspieler überhaupt noch zusammen sind. Die Antwort ist ein eindeutiges Ja! In ihrer Instagram-Story teilte Ruby kürzlich einen Schnappschuss von sich und ihrem Freund, auf dem er sie auf die Wange küsst und ihr beherzt an die Brust greift.



