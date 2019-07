Das US-Magazin Time wertete zum fünften Mal aus, welcher Promi im Netz am einflussreichsten ist. Als Kriterien gelten die weltweite Auswirkung dieser Personen auf soziale Medien und deren Fähigkeit, Nachrichten zu verbreiten. Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) führen in diesem Jahr die Liste an. Diese Entscheidung begründet die Zeitschrift wie folgt: "Der zukunftsorientierte, ursachenorientierte Ansatz der Sussexes in Bezug auf soziale Medien passt hervorragend zu den anderen Methoden, mit denen sie ihre Identität abseits der Krone etablieren."

