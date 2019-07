Er spricht ganz offen über sein erstes Mal! Palina Rojinski (34) startet aktuell nicht nur als TV-Sternchen und Schauspielerin durch – seit einigen Monaten hat die gebürtige Russin auch ihren eigenen Podcast. Dort durfte sie schon hochkarätige Gäste begrüßen, unter anderem war Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng (30) schon zu Gast. In der aktuellen Folge saß nun Kontra K (32) neben der Moderatorin. Als die beiden auf das Thema Sex zu sprechen kamen, verriet der Rapper: Er wurde schon sehr früh entjungfert!

"Ich war ein Frühstarter. Mein erstes Mal hatte ich mit 13 oder 14", offenbarte der 32-Jährige nun in dem Podcast Podkinski. Daraufhin wollte die 34-Jährige von ihm erfahren, ob er denn in dem Alter überhaupt schon so viel über Sex gewusst habe. Auch auf diese Frage antwortete der gebürtige Berliner ganz offen: "Ich wusste, glaube ich, viel zu viel." In einer Hinsicht war er damals aber doch noch nicht so ganz im Bilde, wie er zudem verriet: Über das Thema Verhütung sei er zu der Zeit noch nicht so gut informiert gewesen.

Doch nicht nur im Bett, sondern auch beruflich läuft es für Kontra K momentan richtig rund: Der Musiker zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Rappern des Landes. Erst im vergangenen Dezember wurde er in der Kategorie "Bester Live-Act" mit der 1Live Krone ausgezeichnet.

ActionPress Kontra K bei Rock am Ring 2019

Instagram / palinski Palina Rojinski, TV-Sternchen

ActionPress Kontra K bei der Verleihung der 1Live-Krone

