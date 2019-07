"Wir sind eigentlich wie Geschwister", verrieten Catharina Maranca (20) und Alicija Köhler Promiflash während der Berlin Fashion Week. Und genau aus diesem Grund setzen die beiden ehemaligen Kandidatinnen von Germany's next Topmodel jetzt ein gemeinsames Vorhaben in die Tat um: Sie ziehen zusammen. Schon in kurzer Zeit wollen die beiden Mädels ihre Elternhäuser verlassen und in einer WG in Hamburg leben.



