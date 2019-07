Für Fans der leichten und durchaus schmutzigen Unterhaltung ist American Pie absoluter Kult! Inzwischen ist der High School-Klassiker schon satte 20 Jahre alt, doch noch immer flimmert der unanständige Apfelkuchen-Hit rund um Jim Levenstein (Jason Biggs, 41), Steve Stifler (Seann William Scott, 42) und Co. regelmäßig über die TV-Bildschirme. Grund genug, sich mal anzusehen, was die Filmstars heute machen. Promiflash hat sich einen Überblick verschafft und so viel sei vorab verraten: "Stiflers Mom" wird vermutlich auf Lebzeiten die blonde Sexbombe bleiben!



