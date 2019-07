Heiße Foto-Offensive von Ex-Der Bachelor-Babe Janine Christin Wallat. Die Viertplatzierte der Staffel mit Daniel Völz (34) postet aktuell auf ihren sozialen Kanälen ein verführerisches Bild nach dem anderen. Promiflash traf das TV-Sternchen bei crusz, einem Abend- und Brautmoden-Geschäft, in Berlin, wo es über die Beweggründe hinter den heißen Postings plauderte: "Die Haut-Offensive kommt auf jeden Fall dadurch, dass ich mich in meinem Körper wohler fühle. Ich muss mich nicht verstecken und hab' endlich gelernt, mich so zu lieben, wie ich bin." Seit dem Kuppel-Format hat die Fernsehdarstellerin ganze zehn Kilo abgespeckt, die sie sich während der Show angefuttert hatte.



