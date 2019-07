33 Jahre ist es her, dass Tom Cruise (57) mit "Top Gun" über die Leinwände der ganzen Welt flimmerte. 2020 kommen seine Fans erneut in den Genuss. In "Top Gun: Maverick" schlüpft der Hollywood-Star in eine seiner Paraderollen – und das Beste: Tom ist noch genauso heiß wie früher. Das beweist der erste offizielle Trailer, den der Schauspieler auf der Comic-Con in San Diego vorstellte.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de