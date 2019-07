Nazan Eckes (43) verzückt ihre Community mit einem seltenen Mutter-Sohn-Pic! Die Beauty ist nicht nur eine talentierte Moderatorin, sondern auch eine Vollblutmama. Nach Lounis (4) machte die Geburt ihres zweiten Sohnes Ilyas (2) 2016 das Familienglück mit ihrem Mann Julian Khol (39) perfekt. Mit ihrem neuesten Posting bewies die TV-Beauty nun: Ihr jüngster Spross hat mittlerweile mindestens eine genauso volle Haarpracht wie seine Mami!

In einem organgefarbenen Sommerkleid steht die 43-Jährige in ihrem Sommerurlaub auf einem Balkon. Auf dem Arm hält sie Ilyas, der lediglich eine Windel trägt. Ihre Zeit in der Türkei schien Nazan richtig zu genießen, denn sie strahlte über das ganze Gesicht. Viele User hatten jedoch nur Augen für ein besonders niedliches Detail des Zweijährigen: "Traumkleid und der kleine Lockenkopf rundet das Bild natürlich perfekt ab" oder "Was ein süßer Fratz und so schöne Locken", kommentierten sie das Instagram-Bild.

Auch Nazans einstige Let's Dance-Kollegin Motsi Mabuse (38) war total hin und weg von dem zuckersüßen Ilyas und stellte fest: "Er wächst so schnell. Er wird schon bald größer sein als du." Wie gefällt euch das Foto? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes Söhne Lounis und Ilyas

Anzeige

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes in Kas, Türkei

Anzeige

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes und Ilyas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de